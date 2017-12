Video: vrachtwagens komen helling niet op door gladheid na hagelbui

LEIDEN - Hilariteit bij een weggebruiker op de A4 bij Leiden vrijdagochtend. Daar kwamen aan de andere kant van de weg enkele vrachtwagens de helling niet op. De weg was te glad na de gevallen hagel.

De problemen duurden volgens de ANWB niet lang. 'Het waren korte buitjes, de hagel smolt snel, maar komend weekend kan het winterse weer wel wat problemen geven', zegt een medewerker.

Het is voor het verkeer uiteraard erg gunstig dat de sneeuw dit weekend valt, in plaats van door de week. 'Het zal tijdens buitjes ongetwijfeld even file geven, gelukkig is het ergste maandag weer voorbij.'



Zo ging het eraan toe vanmorgen

De man die de video maakte zag de lol van de situatie wel in. 'Kijk dan joh, ze kunnen niet meer naar boven komen, alles staat stil. Haha!'

Bekijk de video:



