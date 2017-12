Onderzoek: raadsleden in Zuid-Holland tevreden over resultaten maar werkdruk is hoog

DEN HAAG - Het overgrote deel van de gemeenteraadsleden in Zuid-Holland (88 procent) is blij met wat de afgelopen raadsperiode is bereikt. Contact met burgers en de mogelijkheid om voor hen resultaten te bereiken, geven de meeste voldoening. Wel is de werkdruk voor raadsleden hoog en laat het niveau van de gemeenteraad te wensen over.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de NOS samen met Raadslid.NU heeft uitgevoerd. Voor het onderzoek zijn enquêtes gestuurd naar een kleine negenduizend raadsleden in Nederland. Uiteindelijk hebben 2132 mensen de enquête ingevuld en teruggestuurd waarvan 379 raadsleden uit Zuid-Holland.

Uit het onderzoek blijkt dat 88 procent van de raadsleden in Zuid-Holland zeer tot redelijk blij is over wat hij of zij bereikt heeft. Twaalf procent is niet echt of totaal niet tevreden. Van de huidige raadsleden wil 72 procent na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart doorgaan als raadslid, 22 procent wil stoppen en zes procent weet het nog niet.



Bijdrage leveren aan de samenleving

Op de vraag waarom de Zuid-Hollandse deelnemers ooit raadslid zijn geworden, antwoorden de meesten (338 raadsleden) dat ze een bijdrage wilden leveren aan de (lokale) samenleving. Ook de interesse in de lokale politiek en verantwoordelijkheid nemen binnen de eigen partij speelden mee.

Uit de antwoorden blijkt verder dat de meeste raadsleden voldoening halen uit het behalen van resultaten. Op de vraag wat raadsleden als positieve elementen zien van het raadswerk geven de meesten (295 raadsleden) aan 'de mogelijkheid om (voor burgers) resultaten te bereiken' gevolgd door 'het contact met burgers' (242 raadsleden). De sfeer in de fractie komt op een derde plek (201 raadsleden).



Hoge werkdruk

Waar veel raadsleden wel tegenaan lopen, is de hoge werkdruk. Van de raadsleden uit Zuid-Holland klagen 225 deelnemers aan de enquête daarover. De hoge werkdruk is voor veel raadsleden die willen stoppen, de reden van hun afhaken alhoewel ook 'de druk van de directe omgeving' een factor van betekenis is.

Op plek twee van grote ergernis bij het raadswerk wordt het niveau van de gemeenteraad genoemd (175 raadsleden) en ook de sfeer in de gemeenteraad wordt door veel raadsleden (97 raadsleden) als negatief ervaren.



Hogere vergoeding

Veel Zuid-Hollandse deelnemers aan de enquête vinden dat er een hogere vergoeding moet komen voor raadsleden (173 raadsleden). Ook zou de scholing voor raadsleden verbeterd moeten worden (171 raadsleden) en zou de griffie of de rekenkamer moeten zorgen voor meer ondersteuning (121).