Miljoenenschade na brand Pijnacker: 'Je ziet het in vlammen opgaan en kan niets doen'

PIJNACKER - De schade van de grote brand die donderdag een bedrijfspand in Pijnacker-Nootdorp verwoestte, loopt in de miljoenen. Dat is een eerste voorzichtige schatting van de elf ondernemers die huisden in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Ambachtsweg. Ook emotioneel heeft het grote impact gehad. 'Je ziet het in vlammen opgaan en je kan niks doen', vertelt ondernemer Willem van der Wouden aan Omroep West.

'Het heeft behoorlijk impact gehad bij de mensen. En bij mij', vertelt Willem. Hij is niet de enige die er vrijdag wat verslagen bijstaat. Elf bedrijven werden donderdag volledig in de as gelegd.

'Ik had hier een opslag voor bakkerij-installaties, met een oven en werkbanken. Ik had splinternieuwe broodblikken liggen. Er is niks meer van over', zucht Jos Hogervorst. 'Super triest dat zo'n heel gebouw in no time in vlammen opgaat.'



Uren geblust

Het vuur werd donderdagochtend rond 06.15 uur ontdekt en greep daarna razendsnel om zich heen. In korte tijd stond het hele gebouw in brand. Het vuur was rond elf uur onder controle, maar de brandweer was nog uren bezig met nablussen.

De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. Vermoedelijk is er kortsluiting ontstaan in de meterkast van het bedrijf waar de brand is begonnen.