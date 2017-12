Oud-ADO-trainer Maurice Steijn geniet nog altijd van 'wereldgoal' Mike van Duinen

DEN HAAG - Als Maurice Steijn terugdenkt aan zijn tijd bij ADO Den Haag als trainer, dan schiet bij hem automatisch een goal van Mike van Duinen naar boven. In het seizoen 2013/2014 schiet de aanvaller tegen FC Twente drie minuten voor tijd, na een lange en vooral knappe soloactie, de 3-2 binnen.

'Deze goal heb ik nog vaak als voorbeeld gebruikt voor mijn spelers. Dat doelpunt was écht mooi', geeft Steijn aan. 'Ook van het radiocommentaar van Jim van der Deijl heb ik nog lang genoten...'

Steijn, nu trainer van VVV Venlo, is vrijdag te gast in TV West Sport. Daarin praat hij over het huidige seizoen bij Venlo, blikt hij terug op zijn tijd bij ADO Den Haag en analyseert hij de ploeg van ADO. Verder komt ook zijn toekomst aan bod. Zien we Steijn ooit nog terug als trainer in Den Haag?



Super Saturday en Joop Buyt

In TV West Sport verder ook aandacht voor het amateurvoetbal. Het is zaterdag namelijk Super Saturday, met drie regionale voetbalderby's op programma. En niet te vergeten, het moment waar iedereen lang op gewacht heeft: de release van de kersthit van Joop Buyt en Randy Wolters.