Voorbeschouwing FC Twente – ADO: Elson Hooi vervangt geblesseerde Melvyn Lorenzen

DEN HAAG - Elson Hooi is zaterdagavond de vervanger van de geblesseerde Melvyn Lorenzen in de basisopstelling van ADO Den Haag. Dat bleek uit de afsluitende training van de Haagse club in aanloop naar de wedstrijd tegen FC Twente. Ook Lex Immers en Tyronne Ebuehi keren terug.

Vermoedelijke opstelling:

Bij ADO Den Haag keren Tyronne Ebuehi en Lex Immers (beide waren vorige week geschorst) terug in het basiselftal van Fons Groenendijk. De vervanger van Melvyn Lorenzen, die de komende acht weken geblesseerd met toekijken, lijkt Elson Hooi te worden. Tom Beugelsdijk zit niet bij de selectie. De verdediger heeft teveel last van een hamstringblessure.



Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

'We gaan niet de hele boel nu op de schop gooien. Dat heeft geen zin. We moeten niet in de war raken, omdat we uit de laatste vier wedstrijd maar vier punten pakken', aldus Groenendijk, die tegen FC Twente weer voor Bjorn Johnsen in de spits kiest. 'Ik denk dat hij wel een aantal weken op de deur heeft geklopt. De verschillen zijn klein, met name in de spitspositie. Ik wil hem nu een kans geven. Een kans is geen één wedstrijd, maar meerdere weken.'

Vorig seizoen:

Vorig seizoen verloor het ADO Den Haag van Zeljko Petrovic met 4-1 van FC Twente. De enige treffer werd gemaakt door Kevin Jansen. Hij scoorde op aangeven van Ruben Schaken.



Uitgelicht:

Twee seizoenen geleden wist ADO Den Haag in Enschede met 4-1 te winnen van FC Twente. Mike Havenaar debuteerde tijdens die wedstrijd en was direct trefzeker.



Mis niks van FC Twente - ADO Den Haag:

