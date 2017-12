Brandblussers vol heroïne: drie Hagenaars aangehouden voor internationale handel

In Duitsland werd heroïne in een brandblusser gevonden | Foto: OM Den Haag

DEN HAAG - Drie Hagenaars zijn woensdag in Den Haag aangehouden in een Duits-Nederlands onderzoek naar heroïnehandel. De mannen zouden een sleutelrol hebben gespeeld in drugs die vanuit Turkije via Nederland naar Duitsland werden doorgevoerd.

Op 30 september werd in Duitsland een transport onderschept waarbij 18 kilo heroïne zat verstopt in vijf brandblussers. In december werd opnieuw een transport met 16 kilo drugs onderschept, die bedoeld was voor Keulen.

Het onderzoek startte eerder dit jaar in Duitsland, toen de politie vermoedens kreeg van een grootschalige heroïnehandel. Toen de Hagenaars als mogelijke verdachten in beeld kwamen, werd Nederland benaderd om aan te haken bij het onderzoek.



Drie woningen en een juwelierszaak

Drie woningen en een juwelierszaak in Den Haag zijn woensdag doorzocht. In de woningen werden onder meer grote tassen met vermoedelijk heroïne aangetroffen. Ook is een brandblusser in beslag genomen die mogelijk bestemd was voor het vervoer van heroïne. De brandblusser wordt nog onderzocht.

Alles bij elkaar werden er acht doorzoekingen gedaan in appartementen en bedrijfspanden in Keulen, Hamburg en Den Haag. In totaal werd ten minste zeven kilo heroïne in beslag genomen. Het vermoeden van de Duitse autoriteiten is dat de bende in 2017 in totaal 100 kilo heroïne ter waarde van 2 miljoen euro vanuit Turkije naar Duitsland heeft vervoerd.



Overlevering aan Duitsland

Twee verdachten zijn donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Zij wachten in detentie af of die zal beslissen of ze naar Duitsland overgeleverd mogen worden.

De derde verdachte is vrijdag voorgeleid. Hij zal in Nederland worden vervolgd voor het bezitten van heroïne en voorbereidingshandelingen voor drugshandel.