VVSB-coach Jack Honsbeek verwacht 'mes tussen de tanden' bij Katwijk

DEN HAAG - Met twee overwinningen op rij onder leiding van interim-trainer Jack Honsbeek, lijkt VVSB de weg naar boven in de tweede divisie weer gevonden te hebben. Toch vindt Honsbeek het te ver gezocht om hem meteen als wondertrainer te bestempelen.

'Er zijn dingen die ik veranderd heb. We hebben nu een iets andere speelwijze. Ik heb de spelers ook een spiegel voorgehouden en gezegd dat de jongens meer verantwoordelijkheden zelf moeten oppakken. Op dit moment doen ze dat prima', aldus Honsbeek.

Honsbeek, die als speler onder andere in actie kwam voor Ter Leede, Katwijk en FC Rijnvogels en als trainer eerder Argon en Legmeervogels onder zijn hoede had, heeft wel oren naar een langere aanstelling als hoofdtrainer van VVSB. 'Het is nu nog niet aan de orde, we gaan binnenkort evalueren. Maar ik steek niet onder stoelen of banken dat ik streef naar het hoogst haalbare in de voetballerij.'



'Mes tussen de tanden'

Zaterdag speelt VVSB dus thuis tegen koploper Katwijk, dat de afgelopen twee wedstrijden verloor. 'Ik denk dat zij met het mes tussen de tanden naar De Boekhorst komen. Voor ons is het gewoon een wedstrijd en natuurlijk nemen wij onze twee gewonnen wedstrijden in het achterhoofd mee. Maar ik denk wel dat het een behoorlijke kluif gaat worden', zegt Honsbeek over de derby tegen Katwijk.