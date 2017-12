Werkstraf voor man die door slaapziekte ongeluk veroorzaakte

DEN HAAG - De automobilist die op 10 september 2015 in Den Haag een scooterrijder en twee fietsers overhoop reed, is door de rechtbank veroordeeld tot de maximale werkstraf van 240 uur. De man is volgens de rechter heel gevaarlijk bezig geweest omdat hij lijdt aan een slaapstoornis. Zijn rijbewijs was al jaren ingenomen.

De vijftigjarige Robert H. stapte op de bewuste dag in de auto om bij de Megastores voorraden te halen voor zijn zaak. Hij dacht dat het wel even kon, omdat het vlakbij was. Maar op de Middachtenweg in Moerwijk ging het fout: hij kreeg de zon in zijn ogen en viel heel kort in slaap. Zijn wagen week uit naar links en schepte een scooterrijdster en twee fietsers.

Toen de bestuurder weer bijkwam lag een vrouw op zijn motorklap en een fietster met een hoofdwond in een plas bloed bij de wielen van de auto. Het verkeersongeval had grote gevolgen voor de gewonde vrouw. Ze liep gebroken ribben en een hersenkneuzing op. Na een lange revalidatie heeft ze nog steeds pijn in de rug.



'Stom bezig geweest'

Voor de Haagse rechtbank verklaart de verdachte vrijdag dat hij stom bezig is geweest. Hij wist heel goed dat hij niet mocht rijden, omdat hij een slaapziekte heeft. Als excuus voert hij aan dat er in die tijd problemen waren met de zaak, en hij lag in een scheiding.

Volgens de officier van justitie had Robert H. zich moeten realiseren dat juist dit soort stress ertoe kan leiden dat hij in slaap sukkelt. 'De slaapziekte heeft haar werk gedaan', aldus de officier. Hij eist op de zitting de maximale werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier weken. De rechter doet direct uitspraak en sluit zich grotendeels bij het OM aan en veroordeelt de man tot 240 uur werkstraf. Alleen de voorwaardelijke celstraf wordt teruggebracht naar twee weken.



Slaapwandelen

De forse verdachte zegt nogmaals geëmotioneerd dat het hem heel erg spijt. Hij woont inmiddels in een verzorgingshuis vanwege zijn ziekte, die steeds erger zou worden. De man zou nu ook al slaapwandelen. Op de gang in de rechtbank schudt hij een van de slachtoffers de hand. 'Stap nooit meer achter het stuur', reageert die tegen Robert H. 'Mijn kleinkinderen zitten ook op de fiets.'