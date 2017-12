Wetenschappers TU Delft vinden goedkopere 3D-echo uit

DELFT - Wetenschappers van de Technische Universiteit Delft en het Erasmus MC in Rotterdam hebben een simpel plastic dopje uitgevonden waarmee een stuk goedkoper 3D-echo's kunnen worden gemaakt.

Met 3D-echo's kan worden gekeken naar bijvoorbeeld vernauwingen door aderverkalking in bloedvaten. Ook kunnen ermee afwijkingen tijdens de ontwikkeling van baby’s in de baarmoeder worden opgespoord en tumoren in het lichaam worden bestudeerd.

Het maken van 3D-echo's vereist echter zeer kostbare apparatuur. De apparaten zijn vooral zo duur door de duizenden sensoren die de echosignalen opvangen en omzetten in een 3D-beeld.



Hoge kwaliteit

Bij de nieuwe, goedkopere oplossing kunnen vergelijkbare beelden tot stand komen met een enkele sensor.

In het ontworpen dopje zijn in een complex patroon gaatjes gemaakt, waarmee 3D-echo's van hoge kwaliteit kunnen worden gemaakt. Met het dopje wordt de apparatuur ook nog eens veel kleiner en draagbaar.

