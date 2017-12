'Overleden Ad Westendorp was een unieke advocaat'

DEN HAAG - 'Ad Westendorp was een goede advocaat, die werd gewaardeerd door collega's, rechters en uiteraard ook zijn klanten.' Dat zegt advocaat Pieter Hoogendam in het programma Studio Haagsche Bluf op Radio West. Hij had tien jaar lang een advocatenkantoor met Westendorp.

Het plotselinge overlijden van de bekende Haagse advocaat kwam als een schok. 'Ik geloofde het niet toen ik via het geruchtencircuit vernam dat Ad overleden was', vertelt Hoogendam. 'Wat ik mij vooral blijf herinneren is zijn vrolijkheid. Ik weet niet of het altijd echt was, maar het was zeker kenmerkend. Ik heb hem eigenlijk nooit chagrijnig meegemaakt. Dat gaat ook gepaard met grappen en grollen. Het maakt hem wel tot één van de unieke personen binnen de advocatuur.'



Verbinding zoeken

Oud-justitieverslaggever Vincent Veenman van Omroep West interviewde Westendorp regelmatig voor nieuwsitems. 'Hij was altijd bereid je te helpen. Ook als hij zelf de zaak niet deed, was hij altijd bereid je bij te staan en van een goede quote te voorzien.'

Ook politiewoordvoerder Wim Hoonhout kwam Westendorp tegen. 'Hij had vaak zaken tegen de politie, bij een onterechte arrestatie of een geweldsdelict tegen een agent, maar tegelijkertijd stond hij altijd naast de politie', zegt Hoonhout. 'We kruisten in de rechtbank de degens, maar daarna dronken we een borrel. Hij kon ergens tegen strijden, maar zocht ook de verbinding. Dat kan niet iedereen.'





Onrecht

Westendorp streed ook tegen sociaal onrecht, vertelt Veenman. 'Hij was niet te beroerd om me te bellen als hij iets had waarvan hij dacht 'dit kan echt niet. Hier moet iets aangedaan worden'.' Hoogendam beaamt dat: 'Als hij ontdekte dat hij met de rug tegen de muur stond, terwijl hij dat ten onrechte vond, dan deed hij een rondje langs de velden van de pers om te kijken of hij toch aandacht voor de zaak kon vragen.'

Hoogendam en Westendorp gingen in 2005 uit elkaar. 'Dat doe je niet van harte. We hadden een verschil van mening, maar we hebben nooit ruzie gehad. Dat blijft mij wel bij.'