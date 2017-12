Deel dit artikel:











Brandende kranten veroorzaken melding autobrand in Gouda Foto: AS Media

GOUDA - De brandweer in Gouda kreeg vrijdagavond een melding van een autobrand op de Bernadottelaan in Gouda. Dat meldt website AS Media. Met behulp van de eigenaar werd een portier geopend om te kijken waar de rook vandaan kwam. Toen bleken stukken krant te smeulen. Deze zijn uit de auto gegooid waarna het probleem verholpen was.

Voor de zekerheid heeft de brandweer nog onder de motorkap gekeken, maar verder was er niets aan de hand. De poltie heeft de resten krantenpapier meegenomen. De eigenaar van de auto handelt de zaak zelf af.