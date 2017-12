Deel dit artikel:











Dronken automobilist te water in Roelofarendsveen Foto: AS Media

ROELOFARENDSVEEN - De politie kreeg zaterdagochtend even voor acht uur de melding dat er aan de Alkemadelaan in Roelofarendsveen een auto te water was geraakt. Toen de massaal gealarmeerde hulpdiensten aankwamen was de bestuurder al uit de auto.

Volgens een politiewoordvoerder hadden mensen die aanwezig waren op sportvelden in de buurt, de man al op het droge geholpen. Hij mankeerde niets, maar bleek wel onder invloed van alcohol te verkeren. Daarop is de man aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Hoe de man met zijn auto in het water terecht is gekomen, is onduidelijk. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig uit het water getakeld.