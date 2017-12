Deel dit artikel:











Handbalsters Oranje in achtste finales tegenover Japan Danick Snelder. (Foto: Orange Pictures)

REGIO - De Nederlandse handbalsters, met Danick Snelder uit Pijnacker en de Monsterse Yvette Broch in de selectie, zijn als tweede geëindigd in hun poule op het WK in Duitsland. Japan, de nummer drie in groep C, is de tegenstander in de achtste finales. Het duel is maandag om 20.30 uur in Maagdenburg.

Servië won vrijdagavond met 33-28 van Zuid-Korea en klom daardoor naar de eerste plaats van groep D met 8 punten. Oranje, dat een klinkende overwinning boekte op gastland Duitsland (31-23), eindigde als tweede met 7 punten en weet nu ook dat het Noorwegen in de kwartfinales ontloopt. De Noorse ploeg was twee jaar geleden te sterk voor Nederland in de finale van het WK in Denemarken. De laatste keer dat Nederland tegen Japan speelde was op het olympisch kwalificatietoernooi in maart 2016. Oranje, toen nog onder leiding van bondscoach Henk Groener, won ruim met 33-25 en kwalificeerde zich voor het eerst in de Nederlandse handbalgeschiedenis voor de Olympische Spelen. LEES OOK: Oranje-handbalsters knokken zich naar gelijkspel tegen Servië