Duizenden betogers lopen mee in Mars voor het Leven op Malieveld

DEN HAAG - Op het Malieveld in Den Haag wordt de 25e editie gehouden van de Mars voor het Leven. De stichting Schreeuw om Leven, een christelijke pro-life organisatie, wil dat er een einde komt aan abortus en euthanasie in Nederland. De organisatie schat dat er tussen de 10.000 en 15.000 deelnemers zijn.

Met de bijeenkomst op het Malieveld wordt de Week van het Leven afgesloten. Schreeuw om Leven probeert al jaren de samenleving er van te doordringen dat er alternatieven zijn voor abortus en euthanasie.

'In Nederland mag tot 24 weken een ongeboren kind geaborteerd worden', zegt een deelneemster. 'Vanaf 3 weken klopt het hartje van een ongeboren baby al. Wij zijn het ermee oneens dat je dan abortus mag plegen. Het einde maken aan een levend wezen, dat is moord.'



Bemoediging

'Al deze mensen hier, dat is een belangrijk statement dat wij voor het leven zijn', zegt Gert Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. 'Vaak ben je een kleine minderheid, maar als je ziet dat je met zoveel mensen bent, dat is een enorme bemoediging. Elk leven telt en dat is een geluid dat gehoord mag worden vandaag.'

Diverse sprekers zullen de bezoekers in Den Haag toespreken en er wordt een samenzang gehouden. Het hoogtepunt vormt de mars, die rond het Malieveld gelopen zal worden. Daarin wordt met roze en blauwe vlaggetjes gevisualiseerd dat 31.000 ongeboren kinderen dit jaar niet geboren mochten worden.