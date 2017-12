LIVEBLOG: FC Twente - ADO Den Haag (2-2)

DEN HAAG - ADO Den Haag gaat zaterdagavond in speelronde 15 van de eredvisie op bezoek bij FC Twente. De Haagse ploeg van trainer Fons Groenendijk verloor twee wedstrijden op rij en gaat bij de nummer 17 van de ranglijst op jacht naar een overwinning. FC Twente kwakkelt, maar pakte vorig weekend wel knap een punt tegen Ajax (3-3).

De aftrap van de wedstrijd is om 20.45 uur in de Grolsch Veste. Alles over het duel is te volgen via 89.3 FM Radio West, dit liveblog en de social media-kanalen van Omroep West Sport.