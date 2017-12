Opstelling ADO: Lex Immers en Tyronne Ebuehi terug in basis tegen FC Twente

DEN HAAG - Lex Immers en Tyronne Ebuehi zijn zaterdagavond weer terug te vinden in het basiselftal van ADO Den Haag. De twee spelers moesten vorige week tegen FC Groningen vanaf de tribune toekijken vanwege een schorsing, maar beiden starten zaterdag tegen FC Twente.

Achterin mist wederom de naam van Tom Beugelsdijk. De verdediger kampt nog altijd met een hamstringblessure die hij vorige week donderdag tijdens de training opliep. Hoe lang hij uit de running is, is nog onduidelijk. Thomas Meissner is, net als vorige week, zijn vervanger in het hart van de defensie.

In de aanvalslinie neemt Elson Hooi de plaats in van de geblesseerde Melvyn Lorenzen. De flankaanvaller ligt er twee maanden uit met een hamstringblessure die hij opliep in het duel tegen FC Groningen. Hij komt dit kalenderjaar niet meer in actie en richt zich volledig op zijn herstel.

Opstelling FC Twente: Brondeel; Ter Avest, Bijen, Hooiveld, Lam, Cuevas; Holla, F. Jensen, Liendl; Boere, Assaidi.

Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Meissner, Kanon, Meijers; Bakker, El Khayati, Immers; Becker, Johnsen, Hooi.

FC Twente - ADO Den Haag live op 89.3 FM Radio West

Het eredivisieduel FC Twente - ADO Den Haag is vanaf 20.45 uur live te volgen op 89.3 FM Radio West. Jim van der Deijl doet samen met Pim Markering verslag vanuit de Grolsch Veste in Enschede. De wedstrijd is ook te volgen via Twitter, Facebook en Instagram.