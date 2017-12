Rijnsburgse Boys wint Bollenderby van FC Lisse en zet zegereeks voort

REGIO - Rijnsburgse Boys blijft maar winnen in de tweede divisie. De Uien versloegen zaterdagmiddag FC Lisse in de Bollenderby. Het werd 2-1 voor Rijnsburg en daarmee boekten ze alweer hun vijfde overwinning op rij.

FC Lisse speelde ruim een uur lang met een man minder na een discutabele rode kaart voor Martin van Eeuwijk. De aanvaller, die eerder in zijn carrière ook voor Rijnsburgse Boys speelde, leek in de ogen van de scheidsrechter een overtreding op Hidde Prijs te maken. Het betekende direct rood, al is op de beelden lastig te zien wat er precies gebeurde.

Via Boyd Stevens kwam Lisse nog wel op voorsprong, maar voor de rust knalde Rijnsburger Masies Artien van afstand de gelijkmaker in het doel. In het tweede bedrijf deed aanvoerder Wesley Goeman precies hetzelfde. Met een fraai afstandsschot schoot hij de winnende treffer binnen.

0-1 Stevens, 1-1 Artien, 2-1 Goeman

Bijzonderheid: Rode kaart Martin van Eeuwijk (FC Lisse)