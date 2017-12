Effectief Scheveningen boekt verrassende overwinning op Quick Boys

REGIO - Op bezoek bij Quick Boys heeft Scheveningen zaterdagmiddag voor een zeer verrassende uitslag gezorgd. De nummer 16 van de derde divisie liep rond de klok van vijf uur met liefst een 2-4 overwinning het veld af bij de nummer vier van de ranglijst.

Kijkend naar het spel en de kansen in de beginfase van het duel was de voorsprong voor Scheveningen verdiend. Barry Rog opende het bal, maar zag tien minuten later Tim Bloemendaal namens Quick Boys de gelijkmaker hard binnenschietten.

Na rust waren de rollen omgedraaid en had Quick Boys het betere van het spel. Maar tot scoren kwam de Katwijkse gastheer niet. Scheveningen was wel effectief en liep na een uur spelen redelijk vlot uit naar een 1-4 voorsprong. Yordi Teijsse schoot vanaf de penaltystip nog wel de 2-4 binnen, maar dichterbij kwam Quick Boys niet meer.



Tweemaal rood

Het duel eindigde met twintig man. Een kwartier voor tijd moest Quick Boys-speler Joey Ravensbergen inrukken met rood na een te harde sliding. Scheveningen-doelman Jesper Leerdam maakte de negentig minuten ook niet vol. Hij trok Jim Gillisen naar de grond en kon vroegtijdig gaan douchen.

Scoreverloop Quick Boys - Scheveningen (1-1): 0-1 Rog, 1-1 Bloemendaal, 1-2 Peters, 1-3 Aldogan, 1-4 Robinson, 2-4 Teijsse (strafschop)

Bijzonderheden: Rode kaart Joey Ravensbergen (Quick Boys) en Jesper Leerdam (Scheveningen)