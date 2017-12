Katwijk herstelt zich met winst op VVSB van twee nederlagen

REGIO - Katwijk is zaterdag als winnaar uit de bus gekomen in de Bollenderby tegen VVSB. De koploper van de tweede divisie zegevierde met 0-2 en herstelde zich met de overwinning van twee opeenvolgende verliespartijen tegen respectievelijk Jong Sparta en De Treffers.

De toegestroomde Katwijk-supporters zagen hun club al na negen minuten scoren. Een voorzet van Steven Sanchez Angulo kwam via het been van VVSB-speler Peet van der Slot in het doel terecht.

Het was een veelbelovende start, maar ontbranden deed het duel tussen de twee clubs niet echt. Bij VVSB ontbrak er wat pit en ook het spel van Katwijk was niet altijd even hoogstaand. Toch verdubbelden de oranjehemden wel de score. Topscorer Marciano Mengerink werd volledig vrijgelaten en schoot voor het uur de 0-2 binnen.

0-1 Sanchez Angulo, 0-2 Mengerink