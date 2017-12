Eis: vier jaar cel voor 'Willem Wietje' uit 's-Gravenzande

'S-GRAVENZANDE - Als het aan het Openbaar Ministerie ligt gaat 's-Gravenzander Willem A. vier jaar de cel in voor de invoer van 2.800 kilo hennep. De drugs zouden een straatwaarde hebben van zo'n 10 miljoen euro. De voormalig bloemenhandelaar zou hulp gehad hebben van de corrupte 'drugsdouanier' Gerrit G., die ook uit Westland komt.

De container met hennep werd in mei 2015 in beslag genomen, meldt de WOS, mediapartner van Omroep West. De drugs zouden op weg zijn geweest naar het terrein van A., die ook wel bekend staat als 'Willem Wietje'. De container werd 'doorgelaten' door Gerrit G., die tot 14 jaar cel werd veroordeeld.

De officier van justitie weegt dit soort criminaliteit zwaar. 'Drugsmisdrijven werken andere zware misdrijven in de hand: liquidaties, ripdeals, corruptie en algehele verloedering van de maatschappij'. De rechtbank in Rotterdam doet op 21 december uitspraak in deze zaak.

LEES OOK: Gerrit G. uit 's-Gravenzande: van douanebeambte tot 'drugscrimineel'