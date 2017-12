Ontuchtverdachte Khalid T. weigert gemeenteraadszetel Gouda op te geven

GOUDA - Voormalig PvdA-raadslid Khalid T. weigert zijn zetel in de Goudse gemeenteraad op te geven, ondanks het feit dat hij al maandenlang in de cel zit. Hij wordt ervan verdacht ontucht te hebben gepleegd met een dertienjarig meisje.

Hoewel T. door zijn voorarrest geen raadsvergaderingen bijwoont, ontvangt hij een maandelijkse vergoeding van 1460 euro. Volgens De Telegraaf wil de Goudse PvdA dat T. zijn zetel opgeeft. 'Khalid is binnen onze fractie met voorkeursstemmen gekozen', zegt PvdA-woordvoerder Geert van der Varst. 'Maar hij had niet voldoende stemmen om op eigen kracht een zetel binnen te halen. Onze raadsleden tekenen vooraf een bereidverklaring, waarin staat dat zij hun zetel ter beschikking stellen aan de partij als ze geen partijlid meer zijn. Wij vinden het heel jammer dat hij zijn zetel niet opgeeft. Het is buitengewoon treurig.'

De 32-jarige Khalid T. zit sinds eind september vast op verdenking van ontucht met een dertienjarig meisje. De PvdA heeft hem daarop uit de fractie en uit de partij gezet. Begin oktober werd T.'s voorarrest met negentig dagen verlengd.



Basisschool

T. was directeur van de islamitische basisschool An Noer in Alphen aan den Rijn, maar het meisje was geen leerling van die school. De advocaat van T. laat weten dat hij de aantijgingen ontkent.

Al voor zijn arrestatie was T. niet onomstreden. Hij was namens de PvdA-fractie woordvoerder over de omstreden plannen voor een megamoskee op de voormalige Prins Willem-Alexanderkazerne. De bouw van de megamoskee ging niet door na verzet van omwonenden.

