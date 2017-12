Twee gewonden en drie aanhoudingen na steekpartij

DEN HAAG - Bij een vechtpartij in de Herenstraat in Den Haag hebben zaterdagnacht twee mensen steekwonden opgelopen. De politie heeft drie verdachten aangehouden.

Vermoedelijk is er in een club in de Herenstraat onenigeheid ontstaan tussen meerdere personen. Bij het verlaten van de club rond 04.30 uur gingen de mannen met elkaar op de vuist. Agenten wisten de ruziemakers uit elkaar te halen. De drie aangehouden mannen van 29, 32 en 43 jaar uit Den Haag zijn naar het politiebureau gebracht voor verhoor.

De politie heeft geen idee over de aanleiding van de vechtpartij of wat er zich in de Herenstraat precies heeft afgespeeld. Mensen die meer weten over het incident of iets gezien hebben wordt verzocht contact op te nemen met de politie.