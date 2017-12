Deel dit artikel:











Dode in water Leiderdorp blijkt vermiste 89-jarige man Er wordt onderzoek gedaan langs de Zijldijk. (Foto: Mizzle Media)

LEIDERDORP - Het stoffelijk overschot dat zaterdagmiddag in het water aan de Zijldijk in Leiderdorp werd gevonden, blijkt een 89-jarige man uit Leiderdorp te zijn. Hij werd al sinds 20 november vermist. Er is geen sprake van een misdrijf. Dat laat de politie weten.

Rond 13.30 uur kreeg de politie een melding dat er een stoffelijk overschot in het water was aangetroffen. Een voorbijganger die met zijn hond aan het wandelen was zag iets drijven in het midden van de Zijl en waarschuwde de hulpdiensten. Twee duikers van de brandweer hebben het lichaam uit het water gehaald. De Forensische Opsporing heeft verder onderzoek gedaan. Boven het incident heeft ook korte tijd een politiehelikopter gevlogen.