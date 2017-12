Voetballer Randy Wolters gaat voor goud met kersthit

DEN HAAG - 'Nou mensen. Hier is de aanstaande gouden plaat: Eenzame Kerst.' Profvoetballer Randy Wolters kondigt zaterdagmiddag in Radio West Sport zijn eigen kersthit aan, gemaakt met Joop Buyt. Wordt het nummer goud? 'Hahaha. De single is met een knipoog gemaakt', lacht Wolters.

Samen met Joop Buyt dook Wolters de studio in om een kerstnummer op te nemen. 'Joop had mij uitgenodigd voor zijn serie 'D'r uit met Buyt', in TV West Sport. Ik kwam bij hem aan en hij had geen zin om over voetbal te praten. Toen zijn we de studio ingegaan en hebben we twee nummertjes opgenomen. Haha.'

Vorig seizoen speelde Wolters nog bij ADO Den Haag. Na de winterstop werd hij gehuurd van Go Ahead Eagles. Bij ADO Den Haag had de aanvaller een aanbieding op zak, maar hij besloot zijn eerste avontuur in het buitenland aan te gaan, bij Dundee FC. Maar in Schotland zit hij al twee duels op rij niet bij de selectie. Ook vrijdag niet bij het duel tegen Aberdeen, die met 0-1 verloren werd.



Akkefietje

'Nee, ik kreeg een sms'je van de trainer dat ik er niet bij zat', vertelt Wolters. 'Twee weken geleden heb ik wel een akkefietje met hem gehad. Niet heel erg ofzo. We hadden een meningsverschil, of hoe je het ook wil noemen. Maar sindsdien zit ik er niet meer bij', legt hij uit.

Volgens Wolters moet het incident de reden zijn waarom hij er niet bij zit. 'Ik ben wel gewoon lekker aan het trainen, maak minuten in het tweede, omdat ik dat zelf heb aangegeven. Ik moet geduld hebben, mijn ding doen en ervoor zorgen dat ze geen stok hebben om mee te slaan.'



'Niet in paniek'

Het ziet er voor Wolters op dit moment dus niet heel rooskleurig uit, maar zelf denkt hij niet dat hij op een dood spoor is beland. 'Nee, dat niet. Ik merk dat ik het niveau wel gewoon aan kan. Het is wachten op mijn kans. Als de situatie zo blijft, dan moet je wel gaan kijken hoe of wat. Maar nu ben ik niet in paniek ofzo.'

Een ding wat wel als een paal boven water staat, is het gemis van zijn familie en vrienden die in contreien van Leiden wonen. 'Ik heb het onderschat. Ik mis het en dacht ik doe het wel even. Ik ben een jongen die graag overal even langsloopt en met vrienden weggaat. Dat kan nu veel minder.'



'De aanhouder wint'

'Maar goed, ik heb deze keuze gemaakt en ben voor een reden naar Schotland gegaan. En daar ben ik ook nog steeds mee bezig. Ik ben extra aan het trainen. En eens zal de kwaliteit boven komen. De aanhouder wint, daar geloof ik echt in.'

Luister hieronder naar het hele gesprek met Wolters.