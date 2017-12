Bobsleeën: Teleurstellende prestatie Bror van der Zijde met tweemansbob

WADDINXVEEN - De Nederlandse tweemansbob van Ivo de Bruin en Bror van der Zijde uit Waddinxveen heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Winterberg teleurstellend gepresteerd. In het Duitse wintersportoord eindigde Oranje op de 26e plaats. De Bruin en Van der Zijde mochten zelfs niet meedoen aan de tweede run. Slechts vier deelnemende teams waren langzamer.

Kwalificatie voor de Olympische Spelen in de tweemansbob is voor De Bruin en Van der Zijde inmiddels nagenoeg onmogelijk geworden.

'Dit is gewoon teleurstellend', zei piloot De Bruin. Hij startte met Van der Zijde als voorlaatste in Winterberg. Sneeuw en harde wind zorgden voor barre omstandigheden. 'De sneeuw bij de start maakt het langzamer, maar ik maakte schoonheidsfoutjes', erkende De Bruin. 'Als je dat twee, drie keer doet, verlies je snelheid.'



Beste twaalf

De Nederlandse tweemansbob was het seizoen in Lake Placid begonnen met een 20e en 23e plek. In Whistler eindigden De Bruin en Van der Zijde ook op de 20e positie. In het wereldbekerklassement staat het duo op de 23e plaats met 222 punten. Om in februari naar Pyeongchang te mogen, is een plek bij de beste twaalf na de wereldbeker van Sankt Moritz (half januari) vereist. De Bruin en Van der Zijde zijn daar ver van verwijderd.

De winst in Winterberg ging naar de Zwitsers Clemens Bracher en Michael Kuonen. Zij kregen op het podium gezelschap van het Canadese duo Chris Spring/Neville Wright en de Duitsers Francesco Friedrich en Thorsten Margis.



Viermansbob

Zondag staat de wedstrijd in de viermansbob op het programma. In het klassement van de grote slee neemt het team van De Bruin de 18e plek in.

LEES OOK: Bror van der Zijde verbetert zich met viermansbob