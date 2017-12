Code oranje: KNMI waarschuwt voor flinke sneeuwval

REGIO - Het KNMI waarschuwt voor flinke sneeuwval op zondag. Daarom is code oranje afgegeven. Er gaat waarschijnlijk 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen.

Vooralsnog geldt de waarschuwing in Zuid-Holland voor zondag tussen 10.00 en 17.00 uur. In de ochtend trekt een gebied met flinke sneeuwval vanuit het zuidwesten het land binnen. 's Middags gaat de sneeuw vanuit het zuiden over in regen, maar voor die tijd kan er een aardig pak gevallen zijn.

Naast code oranje geldt er ook een code geel vanwege harde wind in de provincie. Zondag tussen 14.00 en 20.00 uur is kunnen windstoten voorkomen rond de 90 kilometer per uur.



Minder treinen

Het KNMI waarschuwt voor gladheid en adviseert weggebruikers hun rijgedrag aan te passen. Er moet rekening worden gehouden met langere reistijden op de weg en in het openbaar vervoer. De NS laat uit voorzorg zondag minder treinen rijden.

Onder andere op de trajecten Den Haag-Utrecht en Lelystad-Leiden rijden minder intercity's. Volgens de NS is de aanpassing nodig om extra ruimte op het spoor te creëren om eventuele problemen op te vangen. Reizigers worden geadviseerd om hun reis te plannen via de reisplanner.