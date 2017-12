Deel dit artikel:











Kerstmannenrace voor het eerst ook in Leimuiden De eerste Santa Run in Leimuiden (Foto: AS Media)

LEIMUIDEN - Het is een maf gezicht: honderden mensen die in een kerstmanpak een rondje van 2,5 kilometer door Leimuiden rennen of lopen. De zogeheten 'Santa Run', die jaarlijks georganiseerd wordt door verschillende rotary-verenigingen, was zaterdag voor het eerst ook in Leimuiden.

Op het Dorpsplein hadden zich honderden mannen, vrouwen en kinderen in kerstpak verzameld. Na een warming up vertrok de groep voor een korte tocht door het dorp. De opbrengst gaat naar een lokaal goed doel. Ook in Leiderdorp, Zuidplas en Wassenaar wordt zo'n kerstmannenwedstrijd georganiseerd. De afgelopen jaren was er al een Santa Run in onder meer Leiderdorp en Alphen aan den Rijn.