Deel dit artikel:











Geen Winterspelen voor Carlo Glasbergen met curlingmannen Curling: Carlo Glasbergen (rechts) (foto: Orange Pictures)

ZOETERMEER - De Zoetermeerse Carlo Glasbergen heeft het olympisch kwalificatietoernooi met de Nederlandse curlingmannen in mineur afgesloten. Het team van bondscoach Shari Leibbrandt was in de laatste groepswedstrijd ook niet opgewassen tegen Tsjechië (4-8).

Oranje speelde vooral voor de eer in Pilsen. De ploeg had de Winterspelen in Pyeongchang al eerder deze week uit het oog verloren. De Nederlandse curlingploeg wist in zeven duels alleen Finland te verslaan en eindigde als laatste in de poule. Een plaats bij de eerste drie was vereist om verder te mogen in het toernooi. LEES OOK: Zoetermeerse curler is sportiefste speler tijdens WK in Canada