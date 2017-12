Wie wint het Leids Festival van het Levenslied?

Het festival wordt in Leiden gehouden omdat die stad de geboorteplaats is van de Koningin van het Levenslied, Mary Servaes-Bey, beter bekend als de Zangeres zonder Naam. Deelnemers konden tijdens de voorrondes in Leidse cafés proberen om een plek in de finale te bemachtigen.

De eindstrijd begint vanavond om 20.00 uur. Omroep West keek vanmiddag alvast mee tijdens de generale repetitie.