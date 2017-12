En weer doet alleskunner Nasser El Khayati het: ADO wint in extremis van FC Twente

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft zaterdagavond na een boeiende wedstrijd tegen FC Twente drie punten bijgeschreven. In een 'wit' en koud Enschede schoot alleskunner Nasser El Khayati in de slotminuten de winnende treffer op zeer fraaie wijze binnen: 2-3.

ADO herstelde zich met de overwinning van twee opeenvolgende nederlagen, tegen FC Groningen en Vitesse.

In De Grolsch Veste kwam ADO Den Haag op achterstand. Danny Holla deed zijn oude ploeg pijn door na twaalf minuten spelen de score te openen. Tom Boere werd weggestuurd, legde af op Holla, die vogelvrij stond en simpel binnen kon schieten.



Counter

Niet voor de eerste keer dit jaar kwam ADO op achterstand, maar heel lang mocht FC Twente niet genieten van de voorsprong. Na een vliegensvlugge counter nam El Khayati vijf minuten later alweer de gelijkmaker voor zijn rekening.

De 1-1 deed de Haagse ploeg van trainer Fons Groenendijk goed, want niet veel later greep ADO de leiding na een fraaie treffer van Bjørn Johnsen. De Noorse spits prikte de bal uit het niets uit de lucht met links binnen via de onderkant van de lat. De credits voor de piekfijne assist gingen naar El Khayati.

Slotminuten

De heerlijke treffer van Johnsen werd vlak voor rust echter tenietgedaan, nadat de aanvaller de bal vanuit een vrije trap in het eigen doel kopte. In de tweede helft, die niet zo doelpuntrijk was als de eerste, leek het duel lange tijd in een gelijkspel te eindigen. ADO had vaak het betere van het spel. Nadat het offensief van de formatie van trainer Fons Groenendijk wat geluwd leek, sloeg El Khayati alsnog toe.

ADO is met tien punten meer een stevige middenmoter. FC Twente is nu de hekkensluiter van de eredivisie.

Opstelling FC Twente: Brondeel; Ter Avest, Bijen, Hooiveld, Lam, Cuevas; Holla, F. Jensen, Liendl; Boere, Assaidi (85. Slagveer).

Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Meissner, Kanon (70. Gorter), Meijers; Bakker, El Khayati, Immers; Becker, Johnsen (87. Falkenburg), Hooi (90+2 Goppel).

Gele kaarten: Immers, Becker, El Khayati (ADO Den Haag), Cuevas (FC Twente)

Rode kaart(en): n.v.t.

Scheidsrechter: Lindhout

Toeschouwers: 23.600 (De Grolsch Veste, Enschede)