IN BEELD: Duizenden lichtjes tijdens Scheveningen Light Walk

DEN HAAG - Duizenden mensen voorzien van duizenden lichtjes trokken zaterdagavond door de straten van Scheveningen. Tijdens de tweede editie van de Scheveningen Light Walk werden ze verrast door vuur- licht- en muziekacts.

Het wandelevenement werd in 2016 voor het eerst gehouden. Dit jaar werd een nieuwe route van 7,5 kilometer toegevoegd, naast de tochten van 12,5 en 18,5 kilometer. De routes startten op de Pier of in Madurodam en liepen via de Scheveningse wijken, duinen en de haven terug naar de Pier.

De belangstelling was zo groot, dat alle kaarten begin oktober al waren verkocht.