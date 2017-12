Deel dit artikel:











Man (47) uit Zoetermeer vermist Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

ZOETERMEER - De politie in Zoetermeer is zaterdagavond op zoek naar een 47-jarige man. Hij is in 'zorgelijke toestand' weggelopen vanaf de Offenbachrode. De politie adviseert om de man niet zelf te benaderen.

De man is blank, heeft gemillimeterd haar en draagt donkere kleding met een grijze capuchon. Hij loopt mank. Wie de man ziet, wordt gevraagd om 112 te bellen.