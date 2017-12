Deel dit artikel:











Tram 17 in Rijswijk even gestremd na aanrijding met scooter Foto: Regio15

RIJSWIJK - Tramlijn 17 in Rijswijk was zaterdagavond korte tijd gestremd. Een tram en een scooter zijn met elkaar in botsing gekomen op de Prinses Beatrixlaan.

Het ongeluk is gebeurd op het punt waar de weg de trambaan kruist. De scooter heeft de tram aan de zijkant geraakt. Er wordt één persoon onderzocht in een ambulance. Het spoor is inmiddels weer vrij en de trams rijden weer, maar HTM laat weten dat er nog wel vertraging kan zijn.