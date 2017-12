Enkelblessure voor ADO Den Haag-verdediger Wilfried Kanon

DEN HAAG - Wilfried Kanon heeft zaterdagavond De Grolsch Veste met krukken verlaten. De verdediger van ADO Den Haag viel in het uitduel tegen FC Twente (2-3 winst) geblesseerd uit en gaf na afloop aan last te hebben van zijn enkel.

Maandag worden er in het ziekenhuis foto's gemaakt en zal blijken hoe ernstig de blessure is. De wedstrijd tegen Roda JC van woensdag moet hij sowieso aan zich voorbij laten gaan.

Kanon is niet de enige geblesserde speler in de selectie van Fons Groenendijk. Tom Beugelsdijk en Melvyn Lorenzen kampen beiden met een hamstringblessure. Van die laatste is al bekend dat hij twee maanden moet herstellen . Hoe lang Beugelsdijk eruit ligt, is vooralsnog onduidelijk.

LEES OOK: En weer doet alleskunner Nasser El Khayati het: ADO wint in extremis van FC Twente