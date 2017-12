Basketbal: ZZ Leiden raakt ongeslagen status kwijt na pak slaag van Donar

LEIDEN - Aan de zegereeks van de basketballers van ZZ Leiden is na negen wedstrijden een einde gekomen. Het Groningse Donar was zaterdagavond de eerste ploeg die erin slaagde de ploeg van coach Paul Vervaeck te verslaan: 91-69.

In eigen huis kende Donar een bliksemstart en stond na zeven minuten al met 21-2 voor. Dat was eigenlijk al de genadeklap voor de Leidse mannen, die er totaal niet aan te pas kwamen. Pas in het derde kwart kwam Leiden een beetje op dreef, maar toen was het al te laat om er nog enigszins een wedstrijd van te maken.

Met acht overwinningen op rij kende Leiden de beste seizoensstart in de clubhistorie. Ondanks de nederlaag blijft de ploeg wel koploper in de Dutch Basketball League. Met een wedstrijd minder moeten de Leidenaren de plek delen met Donar. Beiden hebben zestien punten vergaard.