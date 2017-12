Nasser El Khayati legt tegenstanders in de luren bij winnende goal: 'Dat is genieten'

DEN HAAG - Weer was het die gekke, maar magistrale Nasser El Khayati die ADO Den Haag zaterdag naar de drie punten schoot. In de slotseconden nam de smaakmaker van de ploeg de beslissende treffer tegen FC Twente (2-3) voor zijn rekening.

'Hij zat er lekker in. Maar de goal is vooral belangrijk. En dat geeft echt een lekker gevoel', glundert de middenvelder na afloop in de catacomben, waar hij de goal nog even haarfijn beschrijft.

'Ik kreeg de bal en wilde hem in eerste instantie in één keer schieten. Maar ik dacht: ik neem hem aan en doe alsof ik voor de verre hoek ga. Vervolgens schiet ik de bal in de korte hoek. De keeper staat erbij en kijkt ernaar en ik geniet.'



Belangrijk aandeel

Het was voor El Khayati, die met twee goals en een assist een belangrijk aandeel had in de overwinning, niet de eerste keer dat hij op 'zijn' manier zijn tegenstanders in de luren legde. Eerder dit seizoen deed hij dat al tegen Heracles Almelo en Sparta Rotterdam, waar hij strooide met magische sleepacties.

Na twee verliespartijen tegen FC Groningen en Vitesse geeft de overwinning op FC Twente een lekker gevoel. 'Tuurlijk. Tegen Vitesse vond ik ons niet echt de mindere partij, maar tegen Groningen was het slechte wedstrijd van ons. Dat moet ook gezegd worden. Nu winnen we met in de komende week twee wedstrijden tegen Roda JC en PSV. Een belangrijke overwinning.'