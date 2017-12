Robert van Hemert (25) wint Leids Festival van het Levenslied

LEIDEN - De 25-jarige Robert van Hemert uit Leiden heeft zaterdag de finale van het Leids Festival van het Levenslied gewonnen. In de Leidse schouwburg traden zes finalisten op voor het publiek en een jury.

Het festival was in Leiden omdat die stad de geboorteplaats is van de Koningin van het Levenslied, Mary Servaes-Bey, beter bekend als de Zangeres zonder Naam. Tijdens de finale zaterdagavond heeft winnaar Van Hemert ook zijn vriendin ten huwelijk gevraagd.

Het festival werd negen jaar geleden voor het laatst gehouden.

