Vanaf zondag 'beste reizigers' in plaats van 'dames en heren' Foto: ANP

DEN HAAG - Wie vanaf zondag met de trein reist, wordt niet meer aangesproken op zijn of haar geslacht. De NS verandert de aanhef 'dames en heren' in de mededelingen op stations en in de trein in het genderneutrale 'beste reizigers'.

De verandering wordt tegelijkertijd ingevoerd met de nieuwe dienstregeling. Op verschillende trajecten zet de NS meer treinen in. Al met al gaan er dagelijks 130 treinen meer rijden; vijftig intercity's en tachtig sprinters. De NS verwacht zondag vertragingen op het spoor vanwege de voorspelde sneeuwval. Uit voorzorg rijden er minder treinen. LEES OOK: Code oranje: KNMI waarschuwt voor flinke sneeuwval