Geen wedstrijden in amateurvoetbal om winterse weer

DEN HAAG - Vanwege het winterse weer zijn voor zondag alle amateurvoetbalwedstrijden afgelast, laat de KNVB weten. In de derde divisie zondag komen Quick, Westlandia en HBS daarom niet in actie. Voor Zuid-Holland geldt vanaf 10.00 uur code oranje. Er gaat waarschijnlijk 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen.

In de ochtend trekt een gebied met flinke sneeuwval vanuit het zuidwesten het land binnen. 's Middags gaat de sneeuw vanuit het zuiden over in regen.

Rijkswaterstaat strooit op de snelwegen in de regio. Via Twitter zegt de gemeente Leiden ook te gaan strooien op autowegen, fietsroutes en bruggen. 'Wees voorzichtig als je op pad gaat.' Ook de gemeente Den Haag gaat strooien.



Geen files

De ANWB adviseert om niet de weg op te gaan als dat niet echt nodig is. Veel automobilisten lijken gehoor te geven aan dat advies. Het is erg rustig op de wegen en er staan geen files.