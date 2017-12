Ongelukken door flinke sneeuwbuien in de regio

REGIO - Het winterweer leidt tot barre omstandigheden op de weg. Volgens Rijkswaterstaat zijn in het hele land, maar zeker ook in onze regio, tientallen ongelukken gebeurd. De ANWB raadt iedereen af om de weg op te gaan als dat niet noodzakelijk is. Ook veel bussen en trams kunnen niet rijden. Vrijwel alle voetbalwedstrijden en andere evenementen zijn afgelast.

Weggebruikers moeten op veel wegen rekening houden met een lagere snelheid en forse vertraging. Zo is de verbindingsweg van de A12 naar de A4 ter hoogte van het Prins Clausplein is afgesloten voor verkeer naar Amsterdam. Bussen en trams rijden met vertraging. Arriva heeft besloten om al het busverkeer in de regio Alphen te staken. De RandstadRail tussen Leidschenveen en Den Haag Centraal is uitgevallen vanwege de sneeuw.



Langzaam rijden

Zondag valt zo'n 5 tot 10 centimeter sneeuw. Daarom heeft het KNMI code oranje afgegeven in een groot deel van het land. Ook in Zuid-Holland is de waarschuwing sinds 10.00 uur van kracht. Hoogstwaarschijnlijk blijft die waarschuwing tot zeker 17.00 uur gelden.

Op sommige plekken is het glad. Erg druk op de wegen is het niet, maar op veel snelwegen in de regio rijdt het verkeer langzaam. In totaal kunnen in het hele land 550 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers worden ingezet.

Zondagochtend maakte de KNVB bekend dat alle amateurvoetbalwedstrijden zijn afgelast. Het gaat om alle wedstrijden vanaf de tweede divisie en lager. In de derde divisie zondag komen Quick, Westlandia en HBS daarom niet in actie. Ook sommige wedstrijden in zalen gaan niet door of worden uitgesteld. Het vervoer naar de zalen toe is te gevaarlijk.



Strooien

De NS rijdt zondag, op de eerste dag van de nieuwe dienstregeling, met een aangepast schema vanwege de sneeuw. Op sommige trajecten worden minder treinen ingezet. Daardoor ontstaat ruimte om eventuele problemen sneller op te lossen. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen.

