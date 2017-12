Deel dit artikel:











'Automobilist rijdt door na aanrijding in Den Haag' (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Bij een aanrijding bij het Calandplein in Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt. Een automobilist die betrokken was bij de aanrijding is na het ongeluk doorgereden, meldt nieuwssite Regio15.

De aanrijding was tussen twee auto's. Het slachtoffer zou met een ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet bekend. Het kenteken van de tegenpartij is bekend, schrijft Regio15.