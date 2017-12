Deel dit artikel:











Kijkduin nu al bedolven onder sneeuw (Foto: Eugène De la Croix)

DEN HAAG - Terwijl het op de meeste plekken in de regio net is begonnen met sneeuwen, ligt in Kijkduin al een enorm pak. Daar is in de nacht van zaterdag op zondag een sneeuwbaan aangelegd.

De baan maakt deel uit van Kerst in Kijkduin, een evenement dat zondag in Kijkduin is. Naast de sneeuwslide is er ook een draaimolen en er is een kerstmarkt.

De sneeuwbaan bij het winkelcentrum van Kijkduin is aangelegd in opdracht van Eugène de la Croix. Hij is baas van De Uithof, waar mensen onder meer kunnen skiën, snowboarden, klimmen en schaatsen. Bezoekers van de kerstmarkt kunnen in een grote band op de sneeuwbaan gaan zitten 'en dan roetsj je met een waanzinnige snelheid van boven naar beneden', zegt De la Croix.