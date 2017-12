Korfbal: TOP houdt aansluiting op koploper PKC, Avanti blijft puntloos

Avantis-speler David Post (rechts) in het duel tegen Blauw-Wit (foto: Orange Pictures)

REGIO - TOP/Solar Compleet houdt in de Korfbal League de aansluiting op koploper PKC. De regerend landskampioen van Nederland won zaterdag voor eigen publiek het 'vierpuntenduel' van LDODK. Het treffen tussen de nummers drie en twee van de competitie eindigde in 26-24.

Het betekende opnieuw een nipte overwinning voor het Sassenheimse TOP, dat na vijf speelronden twee punten minder heeft dan de ongeslagen lijstaanvoerder PKC.

Fortuna/Delta deed met een zege op DOS '46 prima zaken in de competitie. De formatie uit Delft won de verre uitwedstrijd in Drenthe met 17-22 en blijft daardoor meedoen in de top 4.



Puntloze hekkensluiter

Voor Avanti ziet het er na vijf wedstrijden nog altijd niet rooskleurig uit. De promovendus uit Pijnacker blijft de puntloze hekkensluiter na de nederlaag tegen Blauw-Wit. De opponent was met 17-20 te sterk.