Vermiste man (47) uit Zoetermeer terecht Foto: ANP

DEN HAAG - De 47-jarige man naar wie de politie van Zoetermeer zaterdagavond op zoek was, is gevonden. Hij is in goede gezondheid aangetroffen, laat de politie weten.

De politie liet zaterdagavond weten naar de man op zoek te zijn. Hij zou in 'zorgelijke toestand' zijn weggelopen vanaf de Offenbachrode in Zoetermeer. 'Met inzet van meerdere surveillance-eenheden, Burgernet, social media en de Whatsapp-buurtbreventie kunnen wij melden dat de vermiste 47-jarige man vanaf de Offenbachrode, in goede gezondheid is aangetroffen.'