Taxichauffeur beroofd in Voorhout Een politieagent in zijn uniform (Foto: ANP)

DEN HAAG - Een taxichauffeur is in de nacht van zaterdag op zondag beroofd in Voorhout. De politie is op zoek naar getuigen.

De taxichauffeur haalde rond 03.45 uur drie mannen op in Noordwijk. De chauffeur reed de drie naar een pinautomaat aan het Kerkzicht in Voorhout. Rond 04.15 probeerden de drie de man te beroven. Er ontstond een worsteling en daarna gingen de verdachten ervandoor. Wat de mannen hebben meegenomen, is niet bekendgemaakt. Mensen die iets hebben gezien, kunnen contact opnemen met de politie. Een van de verdachten is een jongeman van ongeveer 1.80 meter. Hij heeft lichtblond en halflang haar en droeg een zwarte jas met daaronder een trui met capuchon. Van de andere twee mannen is bekend dat ze donker haar hebben en een donkere jas droegen.