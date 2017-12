Deel dit artikel:











LIVEBLOG: sneeuwbuien zorgen voor plezier en overlast in de regio Foto: Rinus van Pelt

REGIO - De regio kleurt wit! Op veel plekken in onze regio is het flink aan het sneeuwen en dat levert veel mooie plaatjes op. In dit liveblog verzamelen we foto's van het winterse weer en houden we je op de hoogte van de situatie op de wegen en het spoor.