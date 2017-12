Bobsleeën: Bror van der Zijde met viermansbob 25e op World Cup

WADDINXVEEN - Bror van der Zijde is zondag met de Nederlandse viermansbob bij de World Cup in het Duitse Winterberg blijven steken op de 25e plaats. Het team van piloot Ivo de Bruin en remmers Jeroen Piek, Janko Franjic en Van der Zijde mocht daardoor niet meer van start gaan in de tweede run.

'De start was heel goed. Daar ben ik blij mee en ik ben trots op het team', klonk De Bruin deels tevreden. 'In bocht 6 maakte ik een fout en dat werkt door tot aan de finish.' Het podium in Winterberg was geheel Duits. Johannes Lochner was met zijn team de snelste voor Nico Walther. Het brons ging naar Francesco Friedrich.

Door de afwezigheid van Zuid-Korea zijn de Nederlanders in de stand om de World Cup een plaats gestegen. Ze staan nu negentiende en zeventiende op de geschoonde lijst. 'Er is nog steeds een kans, dus we gaan positief naar Igls', aldus De Bruin. Na de World Cup van 14 januari in St. Moritz moet het team op de geschoonde lijst bij de beste twaalf staan om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen.

