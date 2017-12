Deel dit artikel:











Bewoners appartementencomplex Zoetermeer uren zonder verwarming (Foto: Regio15)

ZOETERMEER - Aan de Dunantstraat in Zoetermeer is flinke wateroverlast ontstaan door een lek in de centrale verwarming van een van de appartementen. Volgens de brandweer kwamen ongeveer twintig bergingen blank te staan. Hierdoor werd in bijna honderd woningen de verwarming urenlang uitgeschakeld.

De lekkage omtstond in één van de woningen op de tweede verdieping. Volgens omwonenden had de bewoner zijn radiatoren afgekoppeld en was hij daarna vertrokken. Waarschijnlijk waren de radiatorkranen voorzien van timers, die de kraan vanmorgen automatisch weer openzetten. Hierdoor liepen de kelders op de eerste verdieping en begane grond onder water. Op de overige verdiepingen liep het verwarmingssysteem leeg en kwamen 100 huishoudens in de kou te zitten. Sommige kelders stonden tot de nok vol water. De overige appartementen bleven droog.

Lek gedicht In de loop van de middag werd het 'lek' gedicht. Volgens de brandweerwoordvoerder hebben veel mensen tijdelijk een extra kacheltje neergezet. Rond 18.00 uur zou de verwarming het weer moeten doen. 'De noodoplossingen die we hadden voorbereid blijken uiteindelijk niet nodig', aldus de brandweerwoordvoerder.