Bewoners appartementencomplex Zoetermeer zitten zonder verwarming (Foto: Regio15)

ZOETERMEER - Aan de Dunantstraat in Zoetermeer is flinke wateroverlast ontstaan door een lek in het warmtesysteem van een appartementencomplex. Volgens de brandweer staan ongeveer twintig bergingen blank. Er zijn veel hulpdiensten naar de plek van het incident gestuurd.

In het gebouw zitten volgens nieuwssite Regio15 in totaal 200 appartementen. Volgens de brandweer doet in zeker honderd huishoudens de verwarming het niet. Hoeveel het er precies zijn, kon een woordvoerder nog niet zeggen. Volgens Regio15 is tijdens werkzaamheden een cv-leiding geraakt waardoor een deel van de installatie is leeggelopen. Lek dicht





Het lek is inmiddels gedicht. Het is niet bekend wanneer de verwarming het niet doet. Volgens de brandweerwoordvoerder zetten veel mensen een extra kacheltje neer. Voor mensen die meer hulp nodig hebben, wordt een oplossing gezocht.