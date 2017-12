Schade brand Pijnacker had nog erger kunnen zijn: 'we kijken niet terug, we bouwen op'

DEN HAAG - De schade na de grote brand in Pijnacker-Nootdorp donderdag had nog groter kunnen zijn. De brandwerende maatregelen ondernemer Ton French na een vorige brand - zes jaar geleden - nam, hebben hun vruchten afgeworpen. Daardoor bleef de benedenverdieping van zijn bedrijf gespaard.

French heeft met glas- en steenwol de muren met de aangrenzende bedrijven geïsoleerd en een betonnen vloer gelegd. Daardoor zijn de oldtimer Mercedes en de caravan vrijwel onbeschadigd gebleven.

De bovenverdieping, waar de computers stonden en het archief, is wel compleet verwoest omdat het vuur op het dak woedde. 'Ik had het liever andersom gehad: dat de caravan en de oldtimer waren verbrand en mijn bedrijf gespaard was gebleven. Maar we hadden de pech dat de brand vanaf het dak kwam en er veel wind stond, daar is niets tegen bestand.'



Nieuwbouw

Wanneer het bedrijf opnieuw wordt opgebouwd zal French ook zijn dak brandwerend maken. 'Nu ben ik alles kwijt.' Leveranciers en klanten moeten al hun administratie naar French toe mailen, zodat hij zijn boekhouding op orde kan krijgen.

Het echtpaar French gaat niet bij de pakken neerzitten. Echtgenote Truus French droogt haar tranen en zegt: 'We kijken niet terug, we bouwen op.'

